- 자본
- 축소
트레이드:
1 317
이익 거래:
734 (55.73%)
손실 거래:
583 (44.27%)
최고의 거래:
346.86 USD
최악의 거래:
-827.76 USD
총 수익:
10 323.41 USD (388 661 pips)
총 손실:
-10 256.71 USD (415 215 pips)
연속 최대 이익:
18 (854.50 USD)
연속 최대 이익:
854.50 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
52.83%
최대 입금량:
34.58%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
887 (67.35%)
숏(주식차입매도):
430 (32.65%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
14.06 USD
평균 손실:
-17.59 USD
연속 최대 손실:
21 (-135.01 USD)
연속 최대 손실:
-1 520.51 USD (8)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.13%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 811.77 USD
최대한의:
1 847.49 USD (171.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.79% (1 847.49 USD)
자본금별:
58.93% (1 128.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|GBPJPY
|261
|USDCAD
|82
|GBPUSD
|64
|EURCHF
|52
|AUDNZD
|51
|EURGBP
|46
|EURUSD
|38
|EURNZD
|37
|AUDUSD
|34
|NZDCHF
|32
|EURCAD
|31
|USDJPY
|28
|AUDCAD
|26
|GBPAUD
|26
|GBPNZD
|24
|NZDJPY
|20
|USDCHF
|18
|EURJPY
|16
|GBPCAD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|12
|EURAUD
|11
|AUDCHF
|10
|CADJPY
|10
|.USTECHCash
|9
|CHFJPY
|8
|CADCHF
|7
|AUDJPY
|5
|TSLA
|5
|NFLX
|4
|NVDA
|3
|BA
|3
|AAPL
|2
|PYPL
|1
|AMZN
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-96
|GBPUSD
|-20
|EURCHF
|18
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|3
|EURUSD
|250
|EURNZD
|232
|AUDUSD
|87
|NZDCHF
|238
|EURCAD
|-78
|USDJPY
|-99
|AUDCAD
|-73
|GBPAUD
|108
|GBPNZD
|-22
|NZDJPY
|-57
|USDCHF
|10
|EURJPY
|-52
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-45
|GBPCHF
|26
|NZDCAD
|-118
|EURAUD
|-290
|AUDCHF
|-115
|CADJPY
|25
|.USTECHCash
|11
|CHFJPY
|135
|CADCHF
|16
|AUDJPY
|-80
|TSLA
|20
|NFLX
|26
|NVDA
|43
|BA
|-67
|AAPL
|0
|PYPL
|0
|AMZN
|44
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPJPY
|-40K
|USDCAD
|-15K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURCHF
|12K
|AUDNZD
|-16K
|EURGBP
|-3.4K
|EURUSD
|1.9K
|EURNZD
|3.4K
|AUDUSD
|-2.1K
|NZDCHF
|-6.4K
|EURCAD
|-2.6K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDCAD
|-270
|GBPAUD
|167
|GBPNZD
|345
|NZDJPY
|-6.6K
|USDCHF
|-434
|EURJPY
|-9.8K
|GBPCAD
|-628
|NZDUSD
|-2.8K
|GBPCHF
|2.3K
|NZDCAD
|-1.7K
|EURAUD
|-4.3K
|AUDCHF
|-1.6K
|CADJPY
|1.9K
|.USTECHCash
|1.3K
|CHFJPY
|3.5K
|CADCHF
|596
|AUDJPY
|-3.4K
|TSLA
|2K
|NFLX
|-2.2K
|NVDA
|533
|BA
|-1.1K
|AAPL
|33
|PYPL
|0
|AMZN
|451
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +346.86 USD
최악의 거래: -828 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +854.50 USD
연속 최대 손실: -135.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
