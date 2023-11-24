시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SmartSignals Pro
MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 리뷰
안정성
111
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 155%
RoboMarkets-Pro
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 317
이익 거래:
734 (55.73%)
손실 거래:
583 (44.27%)
최고의 거래:
346.86 USD
최악의 거래:
-827.76 USD
총 수익:
10 323.41 USD (388 661 pips)
총 손실:
-10 256.71 USD (415 215 pips)
연속 최대 이익:
18 (854.50 USD)
연속 최대 이익:
854.50 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
52.83%
최대 입금량:
34.58%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
887 (67.35%)
숏(주식차입매도):
430 (32.65%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
14.06 USD
평균 손실:
-17.59 USD
연속 최대 손실:
21 (-135.01 USD)
연속 최대 손실:
-1 520.51 USD (8)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.13%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 811.77 USD
최대한의:
1 847.49 USD (171.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.79% (1 847.49 USD)
자본금별:
58.93% (1 128.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 261
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 38
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
USDJPY 28
AUDCAD 26
GBPAUD 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 250
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
USDJPY -99
AUDCAD -73
GBPAUD 108
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 1.9K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
USDJPY -3.3K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +346.86 USD
최악의 거래: -828 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +854.50 USD
연속 최대 손실: -135.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SmartSignals Pro
월별 30 USD
155%
0
0
USD
547
USD
111
27%
1 317
55%
53%
1.00
0.05
USD
73%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.