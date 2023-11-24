SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SmartSignals Pro
MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
109 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 158%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 313
Gewinntrades:
732 (55.75%)
Verlusttrades:
581 (44.25%)
Bester Trade:
346.86 USD
Schlechtester Trade:
-827.76 USD
Bruttoprofit:
10 323.13 USD (388 619 pips)
Bruttoverlust:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (854.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
854.50 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
54.33%
Max deposit load:
34.58%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
884 (67.33%)
Short-Positionen:
429 (32.67%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-135.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 520.51 USD (8)
Wachstum pro Monat :
3.97%
Jahresprognose:
48.22%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 811.77 USD
Maximaler:
1 847.49 USD (171.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.79% (1 847.49 USD)
Kapital:
58.93% (1 128.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 260
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 37
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
AUDCAD 26
GBPAUD 26
USDJPY 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 251
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
AUDCAD -73
GBPAUD 108
USDJPY -99
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 2K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
USDJPY -3.3K
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +346.86 USD
Schlechtester Trade: -828 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +854.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SmartSignals Pro
30 USD pro Monat
158%
0
0
USD
553
USD
109
27%
1 313
55%
54%
1.00
0.06
USD
73%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.