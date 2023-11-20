SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149
Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 134%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 680
Kârla kapanan işlemler:
4 459 (78.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 221 (21.50%)
En iyi işlem:
1 141.18 USD
En kötü işlem:
-215.03 USD
Brüt kâr:
24 746.83 USD (1 109 373 pips)
Brüt zarar:
-15 123.38 USD (1 035 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (33.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 549.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.22
Alış işlemleri:
2 789 (49.10%)
Satış işlemleri:
2 891 (50.90%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
5.55 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 294.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 325.66 USD (9)
Aylık büyüme:
1.90%
Yıllık tahmin:
23.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 546.61 USD (9.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.37% (1 546.61 USD)
Varlığa göre:
90.13% (9 584.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1441
AUDCAD 1264
NZDUSD 611
EURUSD 395
GBPNZD 387
AUDUSD 327
EURJPY 286
AUDNZD 182
AUDJPY 153
AUDCHF 137
AUDSGD 133
USDCAD 116
USDCHF 109
EURCHF 60
CADCHF 44
USDSGD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.6K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 528
EURUSD 459
GBPNZD 1K
AUDUSD 1.8K
EURJPY 206
AUDNZD 863
AUDJPY 528
AUDCHF 115
AUDSGD 119
USDCAD -63
USDCHF 176
EURCHF 356
CADCHF 425
USDSGD 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -30K
AUDCAD 44K
NZDUSD -16K
EURUSD 24K
GBPNZD -4.7K
AUDUSD 41K
EURJPY 12K
AUDNZD 15K
AUDJPY -30K
AUDCHF -8.2K
AUDSGD 9.5K
USDCAD -12K
USDCHF 6.3K
EURCHF 17K
CADCHF 7.9K
USDSGD 689
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 141.18 USD
En kötü işlem: -215 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +33.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 294.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 198
Exness-Real18
1.00 × 5
İnceleme yok
