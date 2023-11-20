SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149
Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 134%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 678
Bénéfice trades:
4 458 (78.51%)
Perte trades:
1 220 (21.49%)
Meilleure transaction:
1 141.18 USD
Pire transaction:
-215.03 USD
Bénéfice brut:
24 742.18 USD (1 109 003 pips)
Perte brute:
-15 120.08 USD (1 035 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (33.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 549.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.02%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
6.22
Longs trades:
2 787 (49.08%)
Courts trades:
2 891 (50.92%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
1.69 USD
Bénéfice moyen:
5.55 USD
Perte moyenne:
-12.39 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 294.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 325.66 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.98%
Prévision annuelle:
24.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 546.61 USD (9.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.37% (1 546.61 USD)
Par fonds propres:
90.13% (9 584.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1439
AUDCAD 1264
NZDUSD 611
EURUSD 395
GBPNZD 387
AUDUSD 327
EURJPY 286
AUDNZD 182
AUDJPY 153
AUDCHF 137
AUDSGD 133
USDCAD 116
USDCHF 109
EURCHF 60
CADCHF 44
USDSGD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.6K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 528
EURUSD 459
GBPNZD 1K
AUDUSD 1.8K
EURJPY 206
AUDNZD 863
AUDJPY 528
AUDCHF 115
AUDSGD 119
USDCAD -63
USDCHF 176
EURCHF 356
CADCHF 425
USDSGD 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -30K
AUDCAD 44K
NZDUSD -16K
EURUSD 24K
GBPNZD -4.7K
AUDUSD 41K
EURJPY 12K
AUDNZD 15K
AUDJPY -30K
AUDCHF -8.2K
AUDSGD 9.5K
USDCAD -12K
USDCHF 6.3K
EURCHF 17K
CADCHF 7.9K
USDSGD 689
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 141.18 USD
Pire transaction: -215 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +33.28 USD
Perte consécutive maximale: -1 294.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 198
Exness-Real18
1.00 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 02:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 09:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149
30 USD par mois
134%
0
0
USD
10K
USD
97
100%
5 678
78%
100%
1.63
1.69
USD
90%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.