Yui Ming Wan

YEE RLKS_10YR_M1_M2 TMGM149

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 134%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 680
Profit Trade:
4 459 (78.50%)
Loss Trade:
1 221 (21.50%)
Best Trade:
1 141.18 USD
Worst Trade:
-215.03 USD
Profitto lordo:
24 746.83 USD (1 109 373 pips)
Perdita lorda:
-15 123.38 USD (1 035 505 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (33.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 549.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.02%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
2 789 (49.10%)
Short Trade:
2 891 (50.90%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-12.39 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 294.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 325.66 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 546.61 USD (9.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.37% (1 546.61 USD)
Per equità:
90.13% (9 584.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1441
AUDCAD 1264
NZDUSD 611
EURUSD 395
GBPNZD 387
AUDUSD 327
EURJPY 286
AUDNZD 182
AUDJPY 153
AUDCHF 137
AUDSGD 133
USDCAD 116
USDCHF 109
EURCHF 60
CADCHF 44
USDSGD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.6K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 528
EURUSD 459
GBPNZD 1K
AUDUSD 1.8K
EURJPY 206
AUDNZD 863
AUDJPY 528
AUDCHF 115
AUDSGD 119
USDCAD -63
USDCHF 176
EURCHF 356
CADCHF 425
USDSGD 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -30K
AUDCAD 44K
NZDUSD -16K
EURUSD 24K
GBPNZD -4.7K
AUDUSD 41K
EURJPY 12K
AUDNZD 15K
AUDJPY -30K
AUDCHF -8.2K
AUDSGD 9.5K
USDCAD -12K
USDCHF 6.3K
EURCHF 17K
CADCHF 7.9K
USDSGD 689
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 141.18 USD
Worst Trade: -215 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +33.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 294.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 198
Exness-Real18
1.00 × 5
Non ci sono recensioni
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 11:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 02:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 09:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.