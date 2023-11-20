- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 680
Profit Trade:
4 459 (78.50%)
Loss Trade:
1 221 (21.50%)
Best Trade:
1 141.18 USD
Worst Trade:
-215.03 USD
Profitto lordo:
24 746.83 USD (1 109 373 pips)
Perdita lorda:
-15 123.38 USD (1 035 505 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (33.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 549.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.02%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
2 789 (49.10%)
Short Trade:
2 891 (50.90%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
5.55 USD
Perdita media:
-12.39 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 294.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 325.66 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 546.61 USD (9.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.37% (1 546.61 USD)
Per equità:
90.13% (9 584.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1441
|AUDCAD
|1264
|NZDUSD
|611
|EURUSD
|395
|GBPNZD
|387
|AUDUSD
|327
|EURJPY
|286
|AUDNZD
|182
|AUDJPY
|153
|AUDCHF
|137
|AUDSGD
|133
|USDCAD
|116
|USDCHF
|109
|EURCHF
|60
|CADCHF
|44
|USDSGD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.6K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|528
|EURUSD
|459
|GBPNZD
|1K
|AUDUSD
|1.8K
|EURJPY
|206
|AUDNZD
|863
|AUDJPY
|528
|AUDCHF
|115
|AUDSGD
|119
|USDCAD
|-63
|USDCHF
|176
|EURCHF
|356
|CADCHF
|425
|USDSGD
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-30K
|AUDCAD
|44K
|NZDUSD
|-16K
|EURUSD
|24K
|GBPNZD
|-4.7K
|AUDUSD
|41K
|EURJPY
|12K
|AUDNZD
|15K
|AUDJPY
|-30K
|AUDCHF
|-8.2K
|AUDSGD
|9.5K
|USDCAD
|-12K
|USDCHF
|6.3K
|EURCHF
|17K
|CADCHF
|7.9K
|USDSGD
|689
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 141.18 USD
Worst Trade: -215 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +33.28 USD
Massima perdita consecutiva: -1 294.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 198
|
Exness-Real18
|1.00 × 5
