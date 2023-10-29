- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
714
Kârla kapanan işlemler:
501 (70.16%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (29.83%)
En iyi işlem:
21.72 EUR
En kötü işlem:
-26.97 EUR
Brüt kâr:
2 032.07 EUR (675 933 pips)
Brüt zarar:
-1 606.79 EUR (460 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (151.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.81 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
7.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
455 (63.73%)
Satış işlemleri:
259 (36.27%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.60 EUR
Ortalama kâr:
4.06 EUR
Ortalama zarar:
-7.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-147.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-147.51 EUR (8)
Aylık büyüme:
22.79%
Yıllık tahmin:
276.52%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.42 EUR
Maksimum:
178.85 EUR (20.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.82% (171.12 EUR)
Varlığa göre:
22.03% (146.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|91
|XAUUSD
|84
|EURNZD
|77
|GBPUSD
|76
|USDJPY
|61
|CHFJPY
|59
|AUDUSD
|56
|AUDJPY
|49
|NZDUSD
|46
|USDCAD
|39
|GBPJPY
|32
|EURJPY
|23
|EURAUD
|21
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|160
|XAUUSD
|149
|EURNZD
|45
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-77
|CHFJPY
|169
|AUDUSD
|42
|AUDJPY
|175
|NZDUSD
|-63
|USDCAD
|-53
|GBPJPY
|-27
|EURJPY
|44
|EURAUD
|-20
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|XAUUSD
|155K
|EURNZD
|9.9K
|GBPUSD
|-2.2K
|USDJPY
|-12K
|CHFJPY
|26K
|AUDUSD
|4.6K
|AUDJPY
|26K
|NZDUSD
|-4.8K
|USDCAD
|-5.9K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|6.7K
|EURAUD
|-769
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.72 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +151.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -147.51 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.76 × 85
|
RoboForex-ECN
|1.21 × 38
|
LiteForexEU-MT5-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 353
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.84 × 118
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|3.60 × 176
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.84 × 115
|
Weltrade-Real
|10.22 × 68
|
Swissquote-Server
|10.36 × 109
|
Pepperstone-MT5-Live01
|12.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|12.14 × 7
|
Exness-MT5Real12
|20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
USD
652
EUR
EUR
100
93%
714
70%
83%
1.26
0.60
EUR
EUR
26%
1:500