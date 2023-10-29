SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TirolRisk Der Swinger
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 86%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
714
Kârla kapanan işlemler:
501 (70.16%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (29.83%)
En iyi işlem:
21.72 EUR
En kötü işlem:
-26.97 EUR
Brüt kâr:
2 032.07 EUR (675 933 pips)
Brüt zarar:
-1 606.79 EUR (460 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (151.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
151.81 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.39%
Maks. mevduat yükü:
7.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
455 (63.73%)
Satış işlemleri:
259 (36.27%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.60 EUR
Ortalama kâr:
4.06 EUR
Ortalama zarar:
-7.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-147.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-147.51 EUR (8)
Aylık büyüme:
22.79%
Yıllık tahmin:
276.52%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.42 EUR
Maksimum:
178.85 EUR (20.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.82% (171.12 EUR)
Varlığa göre:
22.03% (146.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 91
XAUUSD 84
EURNZD 77
GBPUSD 76
USDJPY 61
CHFJPY 59
AUDUSD 56
AUDJPY 49
NZDUSD 46
USDCAD 39
GBPJPY 32
EURJPY 23
EURAUD 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 160
XAUUSD 149
EURNZD 45
GBPUSD -59
USDJPY -77
CHFJPY 169
AUDUSD 42
AUDJPY 175
NZDUSD -63
USDCAD -53
GBPJPY -27
EURJPY 44
EURAUD -20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
XAUUSD 155K
EURNZD 9.9K
GBPUSD -2.2K
USDJPY -12K
CHFJPY 26K
AUDUSD 4.6K
AUDJPY 26K
NZDUSD -4.8K
USDCAD -5.9K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 6.7K
EURAUD -769
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.72 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +151.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -147.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.