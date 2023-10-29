- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
776
Negociações com lucro:
552 (71.13%)
Negociações com perda:
224 (28.87%)
Melhor negociação:
21.72 EUR
Pior negociação:
-26.97 EUR
Lucro bruto:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Perda bruta:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (151.81 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
151.81 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
83.39%
Depósito máximo carregado:
7.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.99
Negociações longas:
493 (63.53%)
Negociações curtas:
283 (36.47%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.69 EUR
Lucro médio:
4.02 EUR
Perda média:
-7.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-147.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-147.51 EUR (8)
Crescimento mensal:
13.03%
Previsão anual:
158.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.42 EUR
Máximo:
178.85 EUR (20.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.82% (171.12 EUR)
Pelo Capital Líquido:
22.03% (146.56 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|XAUUSD
|90
|EURNZD
|84
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|70
|AUDUSD
|63
|CHFJPY
|62
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|49
|AUDJPY
|49
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|25
|EURAUD
|22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|197
|EURNZD
|50
|GBPUSD
|-47
|USDJPY
|-27
|AUDUSD
|29
|CHFJPY
|153
|NZDUSD
|-59
|USDCAD
|-39
|AUDJPY
|175
|GBPJPY
|-31
|EURJPY
|47
|EURAUD
|-22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|158K
|EURNZD
|11K
|GBPUSD
|-897
|USDJPY
|-4.9K
|AUDUSD
|3.4K
|CHFJPY
|24K
|NZDUSD
|-4.4K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDJPY
|26K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|7.3K
|EURAUD
|-980
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.72 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +151.81 EUR
Máxima perda consecutiva: -147.51 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.76 × 85
|
RoboForex-ECN
|1.21 × 38
|
LiteForexEU-MT5-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 353
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.84 × 118
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|3.60 × 176
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.84 × 115
|
Weltrade-Real
|10.22 × 68
|
Swissquote-Server
|10.36 × 109
|
Pepperstone-MT5-Live01
|12.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|12.14 × 7
|
Exness-MT5Real12
|20.74 × 504
