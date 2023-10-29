SinaisSeções
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 comentários
Confiabilidade
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 118%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
776
Negociações com lucro:
552 (71.13%)
Negociações com perda:
224 (28.87%)
Melhor negociação:
21.72 EUR
Pior negociação:
-26.97 EUR
Lucro bruto:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Perda bruta:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (151.81 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
151.81 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
83.39%
Depósito máximo carregado:
7.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.99
Negociações longas:
493 (63.53%)
Negociações curtas:
283 (36.47%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
0.69 EUR
Lucro médio:
4.02 EUR
Perda média:
-7.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-147.51 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-147.51 EUR (8)
Crescimento mensal:
13.03%
Previsão anual:
158.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.42 EUR
Máximo:
178.85 EUR (20.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.82% (171.12 EUR)
Pelo Capital Líquido:
22.03% (146.56 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 100
XAUUSD 90
EURNZD 84
GBPUSD 78
USDJPY 70
AUDUSD 63
CHFJPY 62
NZDUSD 50
USDCAD 49
AUDJPY 49
GBPJPY 34
EURJPY 25
EURAUD 22
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 183
XAUUSD 197
EURNZD 50
GBPUSD -47
USDJPY -27
AUDUSD 29
CHFJPY 153
NZDUSD -59
USDCAD -39
AUDJPY 175
GBPJPY -31
EURJPY 47
EURAUD -22
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 158K
EURNZD 11K
GBPUSD -897
USDJPY -4.9K
AUDUSD 3.4K
CHFJPY 24K
NZDUSD -4.4K
USDCAD -3.5K
AUDJPY 26K
GBPJPY -4.5K
EURJPY 7.3K
EURAUD -980
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.72 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +151.81 EUR
Máxima perda consecutiva: -147.51 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


Sem comentários
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 22:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.04 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TirolRisk Der Swinger
30 USD por mês
118%
0
0
USD
677
EUR
113
93%
776
71%
83%
1.31
0.69
EUR
26%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.