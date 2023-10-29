SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TirolRisk Der Swinger
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 86%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
714
Bénéfice trades:
501 (70.16%)
Perte trades:
213 (29.83%)
Meilleure transaction:
21.72 EUR
Pire transaction:
-26.97 EUR
Bénéfice brut:
2 032.07 EUR (675 933 pips)
Perte brute:
-1 606.79 EUR (460 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (151.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
151.81 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
83.39%
Charge de dépôt maximale:
7.82%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
455 (63.73%)
Courts trades:
259 (36.27%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.60 EUR
Bénéfice moyen:
4.06 EUR
Perte moyenne:
-7.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-147.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-147.51 EUR (8)
Croissance mensuelle:
21.76%
Prévision annuelle:
263.98%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.42 EUR
Maximal:
178.85 EUR (20.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.82% (171.12 EUR)
Par fonds propres:
22.03% (146.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 91
XAUUSD 84
EURNZD 77
GBPUSD 76
USDJPY 61
CHFJPY 59
AUDUSD 56
AUDJPY 49
NZDUSD 46
USDCAD 39
GBPJPY 32
EURJPY 23
EURAUD 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 160
XAUUSD 149
EURNZD 45
GBPUSD -59
USDJPY -77
CHFJPY 169
AUDUSD 42
AUDJPY 175
NZDUSD -63
USDCAD -53
GBPJPY -27
EURJPY 44
EURAUD -20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
XAUUSD 155K
EURNZD 9.9K
GBPUSD -2.2K
USDJPY -12K
CHFJPY 26K
AUDUSD 4.6K
AUDJPY 26K
NZDUSD -4.8K
USDCAD -5.9K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 6.7K
EURAUD -769
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.72 EUR
Pire transaction: -27 EUR
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +151.81 EUR
Perte consécutive maximale: -147.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


Aucun avis
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 22:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.04 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.02.01 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.28 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.16 01:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.09 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.