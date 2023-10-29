- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
776
Прибыльных трейдов:
552 (71.13%)
Убыточных трейдов:
224 (28.87%)
Лучший трейд:
21.72 EUR
Худший трейд:
-26.97 EUR
Общая прибыль:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Общий убыток:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (151.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
151.81 EUR (36)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
83.39%
Макс. загрузка депозита:
7.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.99
Длинных трейдов:
493 (63.53%)
Коротких трейдов:
283 (36.47%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.69 EUR
Средняя прибыль:
4.02 EUR
Средний убыток:
-7.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-147.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-147.51 EUR (8)
Прирост в месяц:
10.11%
Годовой прогноз:
122.65%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.42 EUR
Максимальная:
178.85 EUR (20.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.82% (171.12 EUR)
По эквити:
22.03% (146.56 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|XAUUSD
|90
|EURNZD
|84
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|70
|AUDUSD
|63
|CHFJPY
|62
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|49
|AUDJPY
|49
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|25
|EURAUD
|22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|197
|EURNZD
|50
|GBPUSD
|-47
|USDJPY
|-27
|AUDUSD
|29
|CHFJPY
|153
|NZDUSD
|-59
|USDCAD
|-39
|AUDJPY
|175
|GBPJPY
|-31
|EURJPY
|47
|EURAUD
|-22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|158K
|EURNZD
|11K
|GBPUSD
|-897
|USDJPY
|-4.9K
|AUDUSD
|3.4K
|CHFJPY
|24K
|NZDUSD
|-4.4K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDJPY
|26K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|7.3K
|EURAUD
|-980
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.72 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +151.81 EUR
Макс. убыток в серии: -147.51 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.76 × 85
|
RoboForex-ECN
|1.21 × 38
|
LiteForexEU-MT5-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 353
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.84 × 118
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|3.60 × 176
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.84 × 115
|
Weltrade-Real
|10.22 × 68
|
Swissquote-Server
|10.36 × 109
|
Pepperstone-MT5-Live01
|12.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|12.14 × 7
|
Exness-MT5Real12
|20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
