SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TirolRisk Der Swinger
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
113 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 118%
RoboMarkets-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
776
Gewinntrades:
552 (71.13%)
Verlusttrades:
224 (28.87%)
Bester Trade:
21.72 EUR
Schlechtester Trade:
-26.97 EUR
Bruttoprofit:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Bruttoverlust:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (151.81 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151.81 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
83.39%
Max deposit load:
7.82%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.99
Long-Positionen:
493 (63.53%)
Short-Positionen:
283 (36.47%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.02 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-147.51 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.51 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
12.94%
Jahresprognose:
158.04%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.42 EUR
Maximaler:
178.85 EUR (20.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.82% (171.12 EUR)
Kapital:
22.03% (146.56 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 100
XAUUSD 90
EURNZD 84
GBPUSD 78
USDJPY 70
AUDUSD 63
CHFJPY 62
NZDUSD 50
USDCAD 49
AUDJPY 49
GBPJPY 34
EURJPY 25
EURAUD 22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 183
XAUUSD 197
EURNZD 50
GBPUSD -47
USDJPY -27
AUDUSD 29
CHFJPY 153
NZDUSD -59
USDCAD -39
AUDJPY 175
GBPJPY -31
EURJPY 47
EURAUD -22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 158K
EURNZD 11K
GBPUSD -897
USDJPY -4.9K
AUDUSD 3.4K
CHFJPY 24K
NZDUSD -4.4K
USDCAD -3.5K
AUDJPY 26K
GBPJPY -4.5K
EURJPY 7.3K
EURAUD -980
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.72 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.81 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.51 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


Keine Bewertungen
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 22:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.04 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TirolRisk Der Swinger
30 USD pro Monat
118%
0
0
USD
670
EUR
113
93%
776
71%
83%
1.31
0.69
EUR
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.