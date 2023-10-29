- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
776
Gewinntrades:
552 (71.13%)
Verlusttrades:
224 (28.87%)
Bester Trade:
21.72 EUR
Schlechtester Trade:
-26.97 EUR
Bruttoprofit:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Bruttoverlust:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (151.81 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151.81 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
83.39%
Max deposit load:
7.82%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.99
Long-Positionen:
493 (63.53%)
Short-Positionen:
283 (36.47%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.02 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-147.51 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.51 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
12.94%
Jahresprognose:
158.04%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.42 EUR
Maximaler:
178.85 EUR (20.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.82% (171.12 EUR)
Kapital:
22.03% (146.56 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|XAUUSD
|90
|EURNZD
|84
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|70
|AUDUSD
|63
|CHFJPY
|62
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|49
|AUDJPY
|49
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|25
|EURAUD
|22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|197
|EURNZD
|50
|GBPUSD
|-47
|USDJPY
|-27
|AUDUSD
|29
|CHFJPY
|153
|NZDUSD
|-59
|USDCAD
|-39
|AUDJPY
|175
|GBPJPY
|-31
|EURJPY
|47
|EURAUD
|-22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|158K
|EURNZD
|11K
|GBPUSD
|-897
|USDJPY
|-4.9K
|AUDUSD
|3.4K
|CHFJPY
|24K
|NZDUSD
|-4.4K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDJPY
|26K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|7.3K
|EURAUD
|-980
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.72 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.81 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.51 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.76 × 85
|
RoboForex-ECN
|1.21 × 38
|
LiteForexEU-MT5-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 353
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.84 × 118
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|3.60 × 176
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.84 × 115
|
Weltrade-Real
|10.22 × 68
|
Swissquote-Server
|10.36 × 109
|
Pepperstone-MT5-Live01
|12.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|12.14 × 7
|
Exness-MT5Real12
|20.74 × 504
