Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
レビュー0件
信頼性
113週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 118%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
776
利益トレード:
552 (71.13%)
損失トレード:
224 (28.87%)
ベストトレード:
21.72 EUR
最悪のトレード:
-26.97 EUR
総利益:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
総損失:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
最大連続の勝ち:
36 (151.81 EUR)
最大連続利益:
151.81 EUR (36)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
83.39%
最大入金額:
7.82%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.99
長いトレード:
493 (63.53%)
短いトレード:
283 (36.47%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
0.69 EUR
平均利益:
4.02 EUR
平均損失:
-7.51 EUR
最大連続の負け:
8 (-147.51 EUR)
最大連続損失:
-147.51 EUR (8)
月間成長:
12.94%
年間予想:
158.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.42 EUR
最大の:
178.85 EUR (20.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.82% (171.12 EUR)
エクイティによる:
22.03% (146.56 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 100
XAUUSD 90
EURNZD 84
GBPUSD 78
USDJPY 70
AUDUSD 63
CHFJPY 62
NZDUSD 50
USDCAD 49
AUDJPY 49
GBPJPY 34
EURJPY 25
EURAUD 22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 183
XAUUSD 197
EURNZD 50
GBPUSD -47
USDJPY -27
AUDUSD 29
CHFJPY 153
NZDUSD -59
USDCAD -39
AUDJPY 175
GBPJPY -31
EURJPY 47
EURAUD -22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 158K
EURNZD 11K
GBPUSD -897
USDJPY -4.9K
AUDUSD 3.4K
CHFJPY 24K
NZDUSD -4.4K
USDCAD -3.5K
AUDJPY 26K
GBPJPY -4.5K
EURJPY 7.3K
EURAUD -980
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


レビューなし
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 22:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.04 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
