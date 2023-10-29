리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarketsCY-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.37 × 84 RoboForex-ECN 1.29 × 35 Exness-MT5Real7 1.68 × 353 ICMarketsSC-MT5-2 2.89 × 115 FusionMarkets-Live 3.00 × 8 ICMarketsSC-MT5 3.60 × 176 RoboForex-Pro 8.84 × 115 Weltrade-Real 10.22 × 68 Swissquote-Server 10.36 × 109 Forex.com-Live 536 12.14 × 7 Exness-MT5Real12 20.74 × 504