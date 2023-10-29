- 자본
- 축소
트레이드:
790
이익 거래:
565 (71.51%)
손실 거래:
225 (28.48%)
최고의 거래:
21.72 EUR
최악의 거래:
-26.97 EUR
총 수익:
2 242.23 EUR (707 644 pips)
총 손실:
-1 689.82 EUR (474 001 pips)
연속 최대 이익:
36 (151.81 EUR)
연속 최대 이익:
151.81 EUR (36)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
83.39%
최대 입금량:
7.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
504 (63.80%)
숏(주식차입매도):
286 (36.20%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
0.70 EUR
평균 이익:
3.97 EUR
평균 손실:
-7.51 EUR
연속 최대 손실:
8 (-147.51 EUR)
연속 최대 손실:
-147.51 EUR (8)
월별 성장률:
8.65%
연간 예측:
104.92%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.42 EUR
최대한의:
178.85 EUR (20.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.82% (171.12 EUR)
자본금별:
22.03% (146.56 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|XAUUSD
|91
|EURNZD
|86
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|76
|AUDUSD
|64
|CHFJPY
|62
|NZDUSD
|53
|USDCAD
|49
|AUDJPY
|49
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|26
|EURAUD
|22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|214
|EURNZD
|52
|GBPUSD
|-47
|USDJPY
|-22
|AUDUSD
|30
|CHFJPY
|153
|NZDUSD
|-56
|USDCAD
|-39
|AUDJPY
|175
|GBPJPY
|-31
|EURJPY
|40
|EURAUD
|-22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|160K
|EURNZD
|12K
|GBPUSD
|-897
|USDJPY
|-4.4K
|AUDUSD
|3.5K
|CHFJPY
|24K
|NZDUSD
|-4.1K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDJPY
|26K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|6K
|EURAUD
|-980
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.72 EUR
최악의 거래: -27 EUR
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +151.81 EUR
연속 최대 손실: -147.51 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarketsCY-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.37 × 84
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 35
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 353
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.89 × 115
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|3.60 × 176
|
RoboForex-Pro
|8.84 × 115
|
Weltrade-Real
|10.22 × 68
|
Swissquote-Server
|10.36 × 109
|
Forex.com-Live 536
|12.14 × 7
|
Exness-MT5Real12
|20.74 × 504
리뷰 없음
