Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 86%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
714
Profit Trade:
501 (70.16%)
Loss Trade:
213 (29.83%)
Best Trade:
21.72 EUR
Worst Trade:
-26.97 EUR
Profitto lordo:
2 032.07 EUR (675 933 pips)
Perdita lorda:
-1 606.79 EUR (460 118 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (151.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
151.81 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.39%
Massimo carico di deposito:
7.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
455 (63.73%)
Short Trade:
259 (36.27%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.60 EUR
Profitto medio:
4.06 EUR
Perdita media:
-7.54 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-147.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-147.51 EUR (8)
Crescita mensile:
21.76%
Previsione annuale:
263.98%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.42 EUR
Massimale:
178.85 EUR (20.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.82% (171.12 EUR)
Per equità:
22.03% (146.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 91
XAUUSD 84
EURNZD 77
GBPUSD 76
USDJPY 61
CHFJPY 59
AUDUSD 56
AUDJPY 49
NZDUSD 46
USDCAD 39
GBPJPY 32
EURJPY 23
EURAUD 21
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 160
XAUUSD 149
EURNZD 45
GBPUSD -59
USDJPY -77
CHFJPY 169
AUDUSD 42
AUDJPY 175
NZDUSD -63
USDCAD -53
GBPJPY -27
EURJPY 44
EURAUD -20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
XAUUSD 155K
EURNZD 9.9K
GBPUSD -2.2K
USDJPY -12K
CHFJPY 26K
AUDUSD 4.6K
AUDJPY 26K
NZDUSD -4.8K
USDCAD -5.9K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 6.7K
EURAUD -769
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.72 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +151.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -147.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅


Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.


2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 22:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.25 06:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.04 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.02.01 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.28 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.16 01:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.09 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.