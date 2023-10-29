SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TirolRisk Der Swinger
Wolfgang Zaunschirm

TirolRisk Der Swinger

Wolfgang Zaunschirm
0 comentarios
Fiabilidad
113 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 118%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
776
Transacciones Rentables:
552 (71.13%)
Transacciones Irrentables:
224 (28.87%)
Mejor transacción:
21.72 EUR
Peor transacción:
-26.97 EUR
Beneficio Bruto:
2 217.73 EUR (704 610 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 683.02 EUR (472 797 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (151.81 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
151.81 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
83.39%
Carga máxima del depósito:
7.82%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.99
Transacciones Largas:
493 (63.53%)
Transacciones Cortas:
283 (36.47%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
0.69 EUR
Beneficio medio:
4.02 EUR
Pérdidas medias:
-7.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-147.51 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147.51 EUR (8)
Crecimiento al mes:
13.03%
Pronóstico anual:
158.04%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.42 EUR
Máxima:
178.85 EUR (20.00%)
Reducción relativa:
De balance:
25.82% (171.12 EUR)
De fondos:
22.03% (146.56 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 100
XAUUSD 90
EURNZD 84
GBPUSD 78
USDJPY 70
AUDUSD 63
CHFJPY 62
NZDUSD 50
USDCAD 49
AUDJPY 49
GBPJPY 34
EURJPY 25
EURAUD 22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 183
XAUUSD 197
EURNZD 50
GBPUSD -47
USDJPY -27
AUDUSD 29
CHFJPY 153
NZDUSD -59
USDCAD -39
AUDJPY 175
GBPJPY -31
EURJPY 47
EURAUD -22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 21K
XAUUSD 158K
EURNZD 11K
GBPUSD -897
USDJPY -4.9K
AUDUSD 3.4K
CHFJPY 24K
NZDUSD -4.4K
USDCAD -3.5K
AUDJPY 26K
GBPJPY -4.5K
EURJPY 7.3K
EURAUD -980
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.72 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +151.81 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -147.51 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.76 × 85
RoboForex-ECN
1.21 × 38
LiteForexEU-MT5-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.68 × 353
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.84 × 118
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
ICMarketsSC-MT5
3.60 × 176
VantageInternational-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real5
4.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.84 × 115
Weltrade-Real
10.22 × 68
Swissquote-Server
10.36 × 109
Pepperstone-MT5-Live01
12.00 × 1
Forex.com-Live 536
12.14 × 7
Exness-MT5Real12
20.74 × 504
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 


No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.