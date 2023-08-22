Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MTrading-Live 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 LotasTradingLimited-Live 0.00 × 6 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 4 Tickmill-Live05 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 5 ICMarkets-Live04 0.31 × 51 VantageFXInternational-Live 4 0.88 × 16 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 RoboForex-ECN 1.11 × 18 FXGlory-Real Server 2.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 2.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 5 2.19 × 112 HFMarketsSV-Live Server 6 2.55 × 113 Exness-Real 2.57 × 7 Pepperstone-Edge07 2.94 × 93 Coinexx-Demo 4.00 × 1 CPTMarketsLtd-Live 4.43 × 221 GQCapital-Live 4.80 × 603 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya