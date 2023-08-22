SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 51318885 eP v5 XAUUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51318885 eP v5 XAUUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 94%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
308 (83.24%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (16.76%)
En iyi işlem:
11 009.50 USD
En kötü işlem:
-4 098.00 USD
Brüt kâr:
153 527.48 USD (517 485 pips)
Brüt zarar:
-49 652.08 USD (258 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (5 671.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 652.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
94.61%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.95
Alış işlemleri:
370 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
280.74 USD
Ortalama kâr:
498.47 USD
Ortalama zarar:
-800.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5 878.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 950.10 USD (2)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
36.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
925.55 USD
Maksimum:
6 950.10 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (1 015.31 USD)
Varlığa göre:
12.37% (6 664.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 369
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 104K
EURUSD 86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 259K
EURUSD 42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 009.50 USD
En kötü işlem: -4 098 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 671.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 878.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MTrading-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
LotasTradingLimited-Live
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.31 × 51
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.11 × 18
FXGlory-Real Server
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 5
2.19 × 112
HFMarketsSV-Live Server 6
2.55 × 113
Exness-Real
2.57 × 7
Pepperstone-Edge07
2.94 × 93
Coinexx-Demo
4.00 × 1
CPTMarketsLtd-Live
4.43 × 221
GQCapital-Live
4.80 × 603
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

İnceleme yok
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 18:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 02:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.09 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.18 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS 51318885 eP v5 XAUUSD
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
365K
USD
115
99%
370
83%
95%
3.09
280.74
USD
12%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.