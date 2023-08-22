- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
308 (83.24%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (16.76%)
En iyi işlem:
11 009.50 USD
En kötü işlem:
-4 098.00 USD
Brüt kâr:
153 527.48 USD (517 485 pips)
Brüt zarar:
-49 652.08 USD (258 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (5 671.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 652.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
94.61%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.95
Alış işlemleri:
370 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
280.74 USD
Ortalama kâr:
498.47 USD
Ortalama zarar:
-800.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5 878.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 950.10 USD (2)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
36.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
925.55 USD
Maksimum:
6 950.10 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (1 015.31 USD)
Varlığa göre:
12.37% (6 664.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|104K
|EURUSD
|86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|42
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 009.50 USD
En kötü işlem: -4 098 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 671.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 878.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
LotasTradingLimited-Live
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.31 × 51
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.11 × 18
|
FXGlory-Real Server
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.19 × 112
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.55 × 113
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|2.94 × 93
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
CPTMarketsLtd-Live
|4.43 × 221
|
GQCapital-Live
|4.80 × 603
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
USD
365K
USD
USD
115
99%
370
83%
95%
3.09
280.74
USD
USD
12%
1:200