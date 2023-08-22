- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
308 (83.24%)
Loss Trade:
62 (16.76%)
Best Trade:
11 009.50 USD
Worst Trade:
-4 098.00 USD
Profitto lordo:
153 527.48 USD (517 485 pips)
Perdita lorda:
-49 652.08 USD (258 509 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (5 671.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 652.27 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
94.61%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.95
Long Trade:
370 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
280.74 USD
Profitto medio:
498.47 USD
Perdita media:
-800.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5 878.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 950.10 USD (2)
Crescita mensile:
3.03%
Previsione annuale:
36.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
925.55 USD
Massimale:
6 950.10 USD (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (1 015.31 USD)
Per equità:
12.37% (6 664.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|104K
|EURUSD
|86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|259K
|EURUSD
|42
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11 009.50 USD
Worst Trade: -4 098 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 671.16 USD
Massima perdita consecutiva: -5 878.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
LotasTradingLimited-Live
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.31 × 51
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.11 × 18
|
FXGlory-Real Server
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.19 × 112
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.55 × 113
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|2.94 × 93
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
CPTMarketsLtd-Live
|4.43 × 221
|
GQCapital-Live
|4.80 × 603
