Signaux / MetaTrader 4 / NS 51318885 eP v5 XAUUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51318885 eP v5 XAUUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 93%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
305 (83.33%)
Perte trades:
61 (16.67%)
Meilleure transaction:
11 009.50 USD
Pire transaction:
-4 098.00 USD
Bénéfice brut:
151 913.42 USD (512 493 pips)
Perte brute:
-49 130.72 USD (255 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (5 671.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 652.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
93.61%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.79
Longs trades:
366 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.09
Rendement attendu:
280.83 USD
Bénéfice moyen:
498.08 USD
Perte moyenne:
-805.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5 878.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 950.10 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.77%
Prévision annuelle:
33.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
925.55 USD
Maximal:
6 950.10 USD (9.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (1 015.31 USD)
Par fonds propres:
12.37% (6 664.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 365
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 103K
EURUSD 86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 257K
EURUSD 42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 009.50 USD
Pire transaction: -4 098 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 671.16 USD
Perte consécutive maximale: -5 878.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MTrading-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
LotasTradingLimited-Live
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.31 × 51
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.11 × 18
FXGlory-Real Server
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 5
2.19 × 112
HFMarketsSV-Live Server 6
2.55 × 113
Exness-Real
2.57 × 7
Pepperstone-Edge07
2.94 × 93
Coinexx-Demo
4.00 × 1
CPTMarketsLtd-Live
4.43 × 221
GQCapital-Live
4.80 × 603
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Aucun avis
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 18:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 02:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.09 06:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged
2025.03.18 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS 51318885 eP v5 XAUUSD
30 USD par mois
93%
0
0
USD
364K
USD
115
99%
366
83%
94%
3.09
280.83
USD
12%
1:200
Copier

