SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LBVB ACAD Virtual
Anh Phan

LBVB ACAD Virtual

Anh Phan
1 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
2 / 99K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 23%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
396
Kârla kapanan işlemler:
322 (81.31%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (18.69%)
En iyi işlem:
225.62 USD
En kötü işlem:
-140.17 USD
Brüt kâr:
8 694.45 USD (101 843 pips)
Brüt zarar:
-1 884.08 USD (21 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (831.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
831.95 USD (20)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
83.69%
Maks. mevduat yükü:
6.76%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
14.39
Alış işlemleri:
209 (52.78%)
Satış işlemleri:
187 (47.22%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
17.20 USD
Ortalama kâr:
27.00 USD
Ortalama zarar:
-25.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-472.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-472.51 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
473.29 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (475.66 USD)
Varlığa göre:
5.57% (1 863.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 6.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.62 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +831.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -472.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Welcome to LBVB ACAD Virtual Signal 

    • I am currently managing UK funds, FTMO, THE5, AXI SELECT, Neotech, DARWIN ZERO .
    • With a capital of $1000, you can copy at a volume ratio of x0.3 to a maximum of x0.6.
    • 100% automated trading with DCA, currency pairs AUDCAD .
    • Hardcore Stoploss and close all order 6% base on initial balance ($33.000).
    • Your account's leverage should be at least 1:500 or more to ensure that the signals are copied in the correct proportion to maximize profitability.
    • My signal work best with these brokers: Icmarket, Neotech, Exness, Axitrader , Tickmill , FXTM …
    • I'm currently trading with Neotech Invest.
    • They funded me $500.000 for this system, check it out:    https://analysis.neotechltd.com/trader/fxce-mt5-direct/519a7521-48db-492e-8b40-aad47dc4d114?t=1755719976000
    • They have sponsored me $800,000 for my entire system :  https://www.neotechltd.com/top-traders?page=1&amp;q=solovely
    • Please contact me on Telegram at https://t.me/Anh219   - Thank you for your interest in my trading system.



Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2024.12.04 12:42 
 

dca như cẹc

2025.09.05 03:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.18 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LBVB ACAD Virtual
Ayda 30 USD
23%
2
99K
USD
33K
USD
107
93%
396
81%
84%
4.61
17.20
USD
6%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.