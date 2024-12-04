- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
396
Kârla kapanan işlemler:
322 (81.31%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (18.69%)
En iyi işlem:
225.62 USD
En kötü işlem:
-140.17 USD
Brüt kâr:
8 694.45 USD (101 843 pips)
Brüt zarar:
-1 884.08 USD (21 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (831.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
831.95 USD (20)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
83.69%
Maks. mevduat yükü:
6.76%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
14.39
Alış işlemleri:
209 (52.78%)
Satış işlemleri:
187 (47.22%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
17.20 USD
Ortalama kâr:
27.00 USD
Ortalama zarar:
-25.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-472.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-472.51 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
473.29 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (475.66 USD)
Varlığa göre:
5.57% (1 863.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.62 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +831.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -472.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
Welcome to LBVB ACAD Virtual Signal
- I am currently managing UK funds, FTMO, THE5, AXI SELECT, Neotech, DARWIN ZERO .
- With a capital of $1000, you can copy at a volume ratio of x0.3 to a maximum of x0.6.
- 100% automated trading with DCA, currency pairs AUDCAD .
- Hardcore Stoploss and close all order 6% base on initial balance ($33.000).
- Your account's leverage should be at least 1:500 or more to ensure that the signals are copied in the correct proportion to maximize profitability.
- My signal work best with these brokers: Icmarket, Neotech, Exness, Axitrader , Tickmill , FXTM …
- I'm currently trading with Neotech Invest.
- They funded me $500.000 for this system, check it out: https://analysis.neotechltd.com/trader/fxce-mt5-direct/519a7521-48db-492e-8b40-aad47dc4d114?t=1755719976000
- They have sponsored me $800,000 for my entire system : https://www.neotechltd.com/top-traders?page=1&q=solovely
- Please contact me on Telegram at https://t.me/Anh219 - Thank you for your interest in my trading system.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
2
99K
USD
USD
33K
USD
USD
107
93%
396
81%
84%
4.61
17.20
USD
USD
6%
1:30
