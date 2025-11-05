- Büyüme
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
186 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (26.19%)
En iyi işlem:
1 082.38 USD
En kötü işlem:
-1 438.58 USD
Brüt kâr:
24 597.30 USD (147 601 pips)
Brüt zarar:
-12 647.65 USD (82 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (6 314.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 314.48 USD (41)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
93 (36.90%)
Satış işlemleri:
159 (63.10%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
47.42 USD
Ortalama kâr:
132.24 USD
Ortalama zarar:
-191.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 729.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 729.51 USD (9)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
35.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 766.02 USD
Maksimum:
7 754.71 USD (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.72% (7 753.31 USD)
Varlığa göre:
0.08% (85.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|69
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|41
|USDCAD
|31
|NZDCAD
|21
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|7.7K
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|-5K
|NZDCAD
|1K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|652
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|15K
|EURUSD
|47K
|GBPUSD
|9.8K
|USDCAD
|-24K
|NZDCAD
|8.3K
|USDCHF
|5.7K
|AUDUSD
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 082.38 USD
En kötü işlem: -1 439 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 314.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 729.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.06 × 16
|
Exness-MT5Real12
|0.46 × 99
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 430
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.78 × 589
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|8.08 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|8.54 × 478
