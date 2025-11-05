SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA DCA
Anh Phan

EA DCA

Anh Phan
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
186 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (26.19%)
En iyi işlem:
1 082.38 USD
En kötü işlem:
-1 438.58 USD
Brüt kâr:
24 597.30 USD (147 601 pips)
Brüt zarar:
-12 647.65 USD (82 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (6 314.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 314.48 USD (41)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
93 (36.90%)
Satış işlemleri:
159 (63.10%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
47.42 USD
Ortalama kâr:
132.24 USD
Ortalama zarar:
-191.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 729.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 729.51 USD (9)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
35.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 766.02 USD
Maksimum:
7 754.71 USD (7.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.72% (7 753.31 USD)
Varlığa göre:
0.08% (85.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 69
EURUSD 65
GBPUSD 41
USDCAD 31
NZDCAD 21
USDCHF 15
AUDUSD 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 7.7K
GBPUSD 3.7K
USDCAD -5K
NZDCAD 1K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 652
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 15K
EURUSD 47K
GBPUSD 9.8K
USDCAD -24K
NZDCAD 8.3K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 082.38 USD
En kötü işlem: -1 439 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +6 314.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 729.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
Exness-MT5Real12
0.46 × 99
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.42 × 430
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.78 × 589
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
VantageInternational-Live 3
8.08 × 38
Ava-Real 1-MT5
8.54 × 478
Hello !
İnceleme yok
2025.11.05 14:17
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 12.63% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA DCA
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
103K
USD
71
98%
252
73%
100%
1.94
47.42
USD
8%
1:30
