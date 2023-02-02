- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
840
Kârla kapanan işlemler:
660 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (21.43%)
En iyi işlem:
504.88 USD
En kötü işlem:
-104.60 USD
Brüt kâr:
4 580.27 USD (116 057 pips)
Brüt zarar:
-1 469.39 USD (83 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (9.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
825.08 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.32%
Maks. mevduat yükü:
58.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.29
Alış işlemleri:
498 (59.29%)
Satış işlemleri:
342 (40.71%)
Kâr faktörü:
3.12
Beklenen getiri:
3.70 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-8.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-375.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-375.11 USD (6)
Aylık büyüme:
5.05%
Yıllık tahmin:
61.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.83 USD
Maksimum:
375.11 USD (6.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.66% (92.27 USD)
Varlığa göre:
61.45% (2 659.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|840
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADc
|3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADc
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +504.88 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
