- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
845
Profit Trade:
665 (78.69%)
Loss Trade:
180 (21.30%)
Best Trade:
504.88 USD
Worst Trade:
-104.60 USD
Profitto lordo:
4 580.32 USD (116 678 pips)
Perdita lorda:
-1 469.39 USD (83 115 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.08 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
58.22%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.29
Long Trade:
500 (59.17%)
Short Trade:
345 (40.83%)
Fattore di profitto:
3.12
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
6.89 USD
Perdita media:
-8.16 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-375.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-375.11 USD (6)
Crescita mensile:
5.05%
Previsione annuale:
61.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.83 USD
Massimale:
375.11 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (92.27 USD)
Per equità:
61.45% (2 659.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|845
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADc
|3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADc
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +504.88 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.91 USD
Massima perdita consecutiva: -375.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
157%
0
0
USD
USD
3
USD
USD
145
99%
845
78%
98%
3.11
3.68
USD
USD
61%
1:200