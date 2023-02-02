SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS Membership EA 66114937
Wijanarko Putro Santoso

NS Membership EA 66114937

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
145 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 157%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
845
Profit Trade:
665 (78.69%)
Loss Trade:
180 (21.30%)
Best Trade:
504.88 USD
Worst Trade:
-104.60 USD
Profitto lordo:
4 580.32 USD (116 678 pips)
Perdita lorda:
-1 469.39 USD (83 115 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.08 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
58.22%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.29
Long Trade:
500 (59.17%)
Short Trade:
345 (40.83%)
Fattore di profitto:
3.12
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
6.89 USD
Perdita media:
-8.16 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-375.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-375.11 USD (6)
Crescita mensile:
5.05%
Previsione annuale:
61.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.83 USD
Massimale:
375.11 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.66% (92.27 USD)
Per equità:
61.45% (2 659.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADc 845
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADc 3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADc 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +504.88 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.91 USD
Massima perdita consecutiva: -375.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 04:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 18:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 04:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NS Membership EA 66114937
30USD al mese
157%
0
0
USD
3
USD
145
99%
845
78%
98%
3.11
3.68
USD
61%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.