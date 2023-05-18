SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MarketTrader StBol
Salavat Yulamanov

MarketTrader StBol

Salavat Yulamanov
1 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
1 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 615%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
971
Kârla kapanan işlemler:
700 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (27.91%)
En iyi işlem:
73.84 USD
En kötü işlem:
-117.92 USD
Brüt kâr:
3 764.96 USD (205 619 pips)
Brüt zarar:
-1 721.49 USD (209 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
79.83%
Maks. mevduat yükü:
9.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
9.46
Alış işlemleri:
435 (44.80%)
Satış işlemleri:
536 (55.20%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
5.38 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.92 USD (1)
Aylık büyüme:
0.07%
Yıllık tahmin:
4.02%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
215.94 USD (8.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.57% (201.86 USD)
Varlığa göre:
52.93% (1 151.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 214
GBPUSD 70
EURGBP 65
EURCHF 65
NZDUSD 65
AUDNZD 54
EURUSD 53
USDCAD 49
AUDUSD 40
AUDCHF 36
NZDCAD 35
EURNZD 33
EURCAD 27
GBPCAD 26
EURAUD 25
NZDCHF 21
CADCHF 21
XAUUSD 14
USDCHF 12
AUDJPY 10
NZDJPY 10
CADJPY 7
GBPNZD 6
USDJPY 5
USDCNH 3
GBPAUD 2
EURJPY 1
GBPCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 323
GBPUSD 274
EURGBP 205
EURCHF 41
NZDUSD 320
AUDNZD 114
EURUSD 35
USDCAD 154
AUDUSD -6
AUDCHF 68
NZDCAD 52
EURNZD 87
EURCAD 48
GBPCAD 79
EURAUD 170
NZDCHF 11
CADCHF 1
XAUUSD -83
USDCHF 15
AUDJPY 46
NZDJPY 21
CADJPY 8
GBPNZD 20
USDJPY 24
USDCNH 3
GBPAUD 4
EURJPY 7
GBPCHF 1
GBPJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 24K
GBPUSD 6.2K
EURGBP 4.9K
EURCHF -10K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 5.3K
EURUSD 3.4K
USDCAD 10K
AUDUSD -995
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 1.7K
EURNZD 7.6K
EURCAD 1.9K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 11K
NZDCHF 600
CADCHF -2.7K
XAUUSD -83K
USDCHF 70
AUDJPY 1K
NZDJPY 1.8K
CADJPY 44
GBPNZD -318
USDJPY -373
USDCNH 1.9K
GBPAUD 579
EURJPY 1K
GBPCHF 113
GBPJPY 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.84 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
XMUK-Real 3
0.00 × 5
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
RVForex-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
GOMarketsIntl-Real 8
0.00 × 12
Exness-Real25
0.00 × 22
The minimum deposit is $500.

Leverage 1:500

Timeframe: H1

Currency pairs in trading:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • AUDUSD
  • CADCHF
  • EURAUD
  • EURCAD
  • GBPUSD
  • USDCHF
  • EURUSD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPNZD
  • GBPCHF
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD































































































































































































































































































































































Ortalama derecelendirme:
Bohdan Suvorov
933
Bohdan Suvorov 2023.05.18 03:27   

Отличный сигнал !! Спасибо ! Рекомендую !

