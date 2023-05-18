- Büyüme
İşlemler:
971
Kârla kapanan işlemler:
700 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (27.91%)
En iyi işlem:
73.84 USD
En kötü işlem:
-117.92 USD
Brüt kâr:
3 764.96 USD (205 619 pips)
Brüt zarar:
-1 721.49 USD (209 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
79.83%
Maks. mevduat yükü:
9.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
9.46
Alış işlemleri:
435 (44.80%)
Satış işlemleri:
536 (55.20%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
5.38 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.92 USD (1)
Aylık büyüme:
0.07%
Yıllık tahmin:
4.02%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
215.94 USD (8.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.57% (201.86 USD)
Varlığa göre:
52.93% (1 151.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|214
|GBPUSD
|70
|EURGBP
|65
|EURCHF
|65
|NZDUSD
|65
|AUDNZD
|54
|EURUSD
|53
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|40
|AUDCHF
|36
|NZDCAD
|35
|EURNZD
|33
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCHF
|21
|CADCHF
|21
|XAUUSD
|14
|USDCHF
|12
|AUDJPY
|10
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|7
|GBPNZD
|6
|USDJPY
|5
|USDCNH
|3
|GBPAUD
|2
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|323
|GBPUSD
|274
|EURGBP
|205
|EURCHF
|41
|NZDUSD
|320
|AUDNZD
|114
|EURUSD
|35
|USDCAD
|154
|AUDUSD
|-6
|AUDCHF
|68
|NZDCAD
|52
|EURNZD
|87
|EURCAD
|48
|GBPCAD
|79
|EURAUD
|170
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|1
|XAUUSD
|-83
|USDCHF
|15
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|21
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|20
|USDJPY
|24
|USDCNH
|3
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|7
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|24K
|GBPUSD
|6.2K
|EURGBP
|4.9K
|EURCHF
|-10K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|5.3K
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|10K
|AUDUSD
|-995
|AUDCHF
|1.3K
|NZDCAD
|1.7K
|EURNZD
|7.6K
|EURCAD
|1.9K
|GBPCAD
|5.4K
|EURAUD
|11K
|NZDCHF
|600
|CADCHF
|-2.7K
|XAUUSD
|-83K
|USDCHF
|70
|AUDJPY
|1K
|NZDJPY
|1.8K
|CADJPY
|44
|GBPNZD
|-318
|USDJPY
|-373
|USDCNH
|1.9K
|GBPAUD
|579
|EURJPY
|1K
|GBPCHF
|113
|GBPJPY
|110
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.84 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 5
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 11
|
FideliscmCyprus-Live
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
RVForex-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
Huge-Live
|0.00 × 6
|
ValourGlobal-1
|0.00 × 7
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 24
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.00 × 12
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
The minimum deposit is $500.
Leverage 1:500
Timeframe: H1
Currency pairs in trading:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- EURAUD
- EURCAD
- GBPUSD
- USDCHF
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- EURNZD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPNZD
- GBPCHF
- NZDCAD
- NZDCHF
- USDCAD
- NZDUSD
Telegram:
Отличный сигнал !! Спасибо ! Рекомендую !