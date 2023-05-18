SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MarketTrader StBol
Salavat Yulamanov

MarketTrader StBol

Salavat Yulamanov
1 recensione
Affidabilità
176 settimane
1 / 0 USD
crescita dal 2022 615%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
971
Profit Trade:
700 (72.09%)
Loss Trade:
271 (27.91%)
Best Trade:
73.84 USD
Worst Trade:
-117.92 USD
Profitto lordo:
3 764.96 USD (205 619 pips)
Perdita lorda:
-1 721.49 USD (209 165 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
79.83%
Massimo carico di deposito:
9.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
9.46
Long Trade:
435 (44.80%)
Short Trade:
536 (55.20%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-6.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.92 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
4.02%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
215.94 USD (8.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.57% (201.86 USD)
Per equità:
52.93% (1 151.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 214
GBPUSD 70
EURGBP 65
EURCHF 65
NZDUSD 65
AUDNZD 54
EURUSD 53
USDCAD 49
AUDUSD 40
AUDCHF 36
NZDCAD 35
EURNZD 33
EURCAD 27
GBPCAD 26
EURAUD 25
NZDCHF 21
CADCHF 21
XAUUSD 14
USDCHF 12
AUDJPY 10
NZDJPY 10
CADJPY 7
GBPNZD 6
USDJPY 5
USDCNH 3
GBPAUD 2
EURJPY 1
GBPCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 323
GBPUSD 274
EURGBP 205
EURCHF 41
NZDUSD 320
AUDNZD 114
EURUSD 35
USDCAD 154
AUDUSD -6
AUDCHF 68
NZDCAD 52
EURNZD 87
EURCAD 48
GBPCAD 79
EURAUD 170
NZDCHF 11
CADCHF 1
XAUUSD -83
USDCHF 15
AUDJPY 46
NZDJPY 21
CADJPY 8
GBPNZD 20
USDJPY 24
USDCNH 3
GBPAUD 4
EURJPY 7
GBPCHF 1
GBPJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24K
GBPUSD 6.2K
EURGBP 4.9K
EURCHF -10K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 5.3K
EURUSD 3.4K
USDCAD 10K
AUDUSD -995
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 1.7K
EURNZD 7.6K
EURCAD 1.9K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 11K
NZDCHF 600
CADCHF -2.7K
XAUUSD -83K
USDCHF 70
AUDJPY 1K
NZDJPY 1.8K
CADJPY 44
GBPNZD -318
USDJPY -373
USDCNH 1.9K
GBPAUD 579
EURJPY 1K
GBPCHF 113
GBPJPY 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.84 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.76 USD
Massima perdita consecutiva: -30.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
XMUK-Real 3
0.00 × 5
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
RVForex-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
GOMarketsIntl-Real 8
0.00 × 12
Exness-Real25
0.00 × 22
1079 più
The minimum deposit is $500.

Leverage 1:500

Timeframe: H1

Currency pairs in trading:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • AUDUSD
  • CADCHF
  • EURAUD
  • EURCAD
  • GBPUSD
  • USDCHF
  • EURUSD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPNZD
  • GBPCHF
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD































































































































































































































































































































































Valutazione media:
Bohdan Suvorov
933
Bohdan Suvorov 2023.05.18 03:27   

Отличный сигнал !! Спасибо ! Рекомендую !

2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 06:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
