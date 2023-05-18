- Crescita
Trade:
971
Profit Trade:
700 (72.09%)
Loss Trade:
271 (27.91%)
Best Trade:
73.84 USD
Worst Trade:
-117.92 USD
Profitto lordo:
3 764.96 USD (205 619 pips)
Perdita lorda:
-1 721.49 USD (209 165 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
79.83%
Massimo carico di deposito:
9.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
9.46
Long Trade:
435 (44.80%)
Short Trade:
536 (55.20%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-6.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.92 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
4.02%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
215.94 USD (8.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.57% (201.86 USD)
Per equità:
52.93% (1 151.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|214
|GBPUSD
|70
|EURGBP
|65
|EURCHF
|65
|NZDUSD
|65
|AUDNZD
|54
|EURUSD
|53
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|40
|AUDCHF
|36
|NZDCAD
|35
|EURNZD
|33
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCHF
|21
|CADCHF
|21
|XAUUSD
|14
|USDCHF
|12
|AUDJPY
|10
|NZDJPY
|10
|CADJPY
|7
|GBPNZD
|6
|USDJPY
|5
|USDCNH
|3
|GBPAUD
|2
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|323
|GBPUSD
|274
|EURGBP
|205
|EURCHF
|41
|NZDUSD
|320
|AUDNZD
|114
|EURUSD
|35
|USDCAD
|154
|AUDUSD
|-6
|AUDCHF
|68
|NZDCAD
|52
|EURNZD
|87
|EURCAD
|48
|GBPCAD
|79
|EURAUD
|170
|NZDCHF
|11
|CADCHF
|1
|XAUUSD
|-83
|USDCHF
|15
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|21
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|20
|USDJPY
|24
|USDCNH
|3
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|7
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|24K
|GBPUSD
|6.2K
|EURGBP
|4.9K
|EURCHF
|-10K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|5.3K
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|10K
|AUDUSD
|-995
|AUDCHF
|1.3K
|NZDCAD
|1.7K
|EURNZD
|7.6K
|EURCAD
|1.9K
|GBPCAD
|5.4K
|EURAUD
|11K
|NZDCHF
|600
|CADCHF
|-2.7K
|XAUUSD
|-83K
|USDCHF
|70
|AUDJPY
|1K
|NZDJPY
|1.8K
|CADJPY
|44
|GBPNZD
|-318
|USDJPY
|-373
|USDCNH
|1.9K
|GBPAUD
|579
|EURJPY
|1K
|GBPCHF
|113
|GBPJPY
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.84 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.76 USD
Massima perdita consecutiva: -30.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 5
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 11
|
FideliscmCyprus-Live
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
RVForex-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
Huge-Live
|0.00 × 6
|
ValourGlobal-1
|0.00 × 7
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 24
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.00 × 12
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
The minimum deposit is $500.
Leverage 1:500
Timeframe: H1
Currency pairs in trading:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- EURAUD
- EURCAD
- GBPUSD
- USDCHF
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- EURNZD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPNZD
- GBPCHF
- NZDCAD
- NZDCHF
- USDCAD
- NZDUSD
Telegram:
Отличный сигнал !! Спасибо ! Рекомендую !