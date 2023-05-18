SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MarketTrader StBol
Salavat Yulamanov

MarketTrader StBol

Salavat Yulamanov
1 avis
Fiabilité
176 semaines
1 / 0 USD
croissance depuis 2022 615%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
971
Bénéfice trades:
700 (72.09%)
Perte trades:
271 (27.91%)
Meilleure transaction:
73.84 USD
Pire transaction:
-117.92 USD
Bénéfice brut:
3 764.96 USD (205 619 pips)
Perte brute:
-1 721.49 USD (209 165 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (18.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
79.83%
Charge de dépôt maximale:
9.06%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
9.46
Longs trades:
435 (44.80%)
Courts trades:
536 (55.20%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
2.10 USD
Bénéfice moyen:
5.38 USD
Perte moyenne:
-6.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.92 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.33%
Prévision annuelle:
4.02%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
215.94 USD (8.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.57% (201.86 USD)
Par fonds propres:
52.93% (1 151.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 214
GBPUSD 70
EURGBP 65
EURCHF 65
NZDUSD 65
AUDNZD 54
EURUSD 53
USDCAD 49
AUDUSD 40
AUDCHF 36
NZDCAD 35
EURNZD 33
EURCAD 27
GBPCAD 26
EURAUD 25
NZDCHF 21
CADCHF 21
XAUUSD 14
USDCHF 12
AUDJPY 10
NZDJPY 10
CADJPY 7
GBPNZD 6
USDJPY 5
USDCNH 3
GBPAUD 2
EURJPY 1
GBPCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 323
GBPUSD 274
EURGBP 205
EURCHF 41
NZDUSD 320
AUDNZD 114
EURUSD 35
USDCAD 154
AUDUSD -6
AUDCHF 68
NZDCAD 52
EURNZD 87
EURCAD 48
GBPCAD 79
EURAUD 170
NZDCHF 11
CADCHF 1
XAUUSD -83
USDCHF 15
AUDJPY 46
NZDJPY 21
CADJPY 8
GBPNZD 20
USDJPY 24
USDCNH 3
GBPAUD 4
EURJPY 7
GBPCHF 1
GBPJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 24K
GBPUSD 6.2K
EURGBP 4.9K
EURCHF -10K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 5.3K
EURUSD 3.4K
USDCAD 10K
AUDUSD -995
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 1.7K
EURNZD 7.6K
EURCAD 1.9K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 11K
NZDCHF 600
CADCHF -2.7K
XAUUSD -83K
USDCHF 70
AUDJPY 1K
NZDJPY 1.8K
CADJPY 44
GBPNZD -318
USDJPY -373
USDCNH 1.9K
GBPAUD 579
EURJPY 1K
GBPCHF 113
GBPJPY 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.84 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.76 USD
Perte consécutive maximale: -30.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-Real3
0.00 × 24
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
XMUK-Real 3
0.00 × 5
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
USGVU-Live-Europe
0.00 × 11
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
RVForex-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
GOMarketsIntl-Real 8
0.00 × 12
Exness-Real25
0.00 × 22
1079 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


The minimum deposit is $500.

Leverage 1:500

Timeframe: H1

Currency pairs in trading:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • AUDUSD
  • CADCHF
  • EURAUD
  • EURCAD
  • GBPUSD
  • USDCHF
  • EURUSD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPNZD
  • GBPCHF
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDCAD
  • NZDUSD































































































































































































































































































































































Note moyenne:
Bohdan Suvorov
933
Bohdan Suvorov 2023.05.18 03:27   

Отличный сигнал !! Спасибо ! Рекомендую !

2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 06:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire