Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-Real3 0.00 × 24 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 6 ValutradesSeychelles-Real-HK 0.00 × 1 TriveFinancial-Live-5 0.00 × 38 RistonCapital-FreshForex Real 0.00 × 1 Esplanade-Live 0.00 × 19 AM-Live3 0.00 × 24 FXBTG-Main 0.00 × 4 XMUK-Real 3 0.00 × 5 IVMarkets-Live 0.00 × 10 Osprey-Live 0.00 × 12 USGVU-Live-Europe 0.00 × 11 FideliscmCyprus-Live 0.00 × 1 SageFx-Live 0.00 × 11 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 20 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 37 RVForex-Live 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 1 LQDLLC-Live01 0.00 × 2 Huge-Live 0.00 × 6 ValourGlobal-1 0.00 × 7 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 87 XM.COM-Real 15 0.00 × 24 GOMarketsIntl-Real 8 0.00 × 12 Exness-Real25 0.00 × 22 1079 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou