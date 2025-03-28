Dövizler / ZTEK
ZTEK: Zentek Ltd
0.94 USD 0.01 (1.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZTEK fiyatı bugün 1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.90 ve Yüksek fiyatı olarak 0.95 aralığında işlem gördü.
Zentek Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Zentek reports promising results for influenza countermeasure
- Zentek updates director nominees for upcoming annual meeting
- Zentek CEO resigns to lead Altek, companies enter licensing deal
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Zentek CEO Greg Fenton to exit in 2026 as firm shifts focus
- Zentek Provides Regulatory Update on ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Zentek Announces Test Results Validating ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters as a High-Performance Solution for ASHRAE Standard 241 Compliance
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Zentek partners with RSK to market air filters globally
- Zentek Announces Completion of Sale of Corporate Court Office
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Günlük aralık
0.90 0.95
Yıllık aralık
0.50 1.84
- Önceki kapanış
- 0.93
- Açılış
- 0.94
- Satış
- 0.94
- Alış
- 1.24
- Düşük
- 0.90
- Yüksek
- 0.95
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- 1.08%
- Aylık değişim
- 44.62%
- 6 aylık değişim
- -15.32%
- Yıllık değişim
- 42.42%
21 Eylül, Pazar