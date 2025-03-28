Währungen / ZTEK
ZTEK: Zentek Ltd
0.92 USD 0.01 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZTEK hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.90 bis zu einem Hoch von 0.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zentek Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.90 0.95
Jahresspanne
0.50 1.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.93
- Eröffnung
- 0.94
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Tief
- 0.90
- Hoch
- 0.95
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 41.54%
- 6-Monatsänderung
- -17.12%
- Jahresänderung
- 39.39%
