Валюты / ZTEK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZTEK: Zentek Ltd
0.92 USD 0.02 (2.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZTEK за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 0.97.
Следите за динамикой Zentek Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZTEK
- Zentek updates director nominees for upcoming annual meeting
- Zentek CEO resigns to lead Altek, companies enter licensing deal
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Zentek CEO Greg Fenton to exit in 2026 as firm shifts focus
- Zentek Provides Regulatory Update on ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Zentek Announces Test Results Validating ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters as a High-Performance Solution for ASHRAE Standard 241 Compliance
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Zentek partners with RSK to market air filters globally
- Zentek Announces Completion of Sale of Corporate Court Office
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Дневной диапазон
0.90 0.97
Годовой диапазон
0.50 1.84
- Предыдущее закрытие
- 0.94
- Open
- 0.94
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.90
- High
- 0.97
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- 41.54%
- 6-месячное изменение
- -17.12%
- Годовое изменение
- 39.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.