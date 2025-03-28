通貨 / ZTEK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZTEK: Zentek Ltd
0.93 USD 0.03 (3.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZTEKの今日の為替レートは、-3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり0.93の安値と1.01の高値で取引されました。
Zentek Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTEK News
- Zentek reports promising results for influenza countermeasure
- Zentek updates director nominees for upcoming annual meeting
- Zentek CEO resigns to lead Altek, companies enter licensing deal
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Zentek CEO Greg Fenton to exit in 2026 as firm shifts focus
- Zentek Provides Regulatory Update on ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Zentek Announces Test Results Validating ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters as a High-Performance Solution for ASHRAE Standard 241 Compliance
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Zentek partners with RSK to market air filters globally
- Zentek Announces Completion of Sale of Corporate Court Office
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
1日のレンジ
0.93 1.01
1年のレンジ
0.50 1.84
- 以前の終値
- 0.96
- 始値
- 1.00
- 買値
- 0.93
- 買値
- 1.23
- 安値
- 0.93
- 高値
- 1.01
- 出来高
- 101
- 1日の変化
- -3.12%
- 1ヶ月の変化
- 43.08%
- 6ヶ月の変化
- -16.22%
- 1年の変化
- 40.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K