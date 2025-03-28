Valute / ZTEK
ZTEK: Zentek Ltd
0.94 USD 0.01 (1.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZTEK ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.90 e ad un massimo di 0.95.
Segui le dinamiche di Zentek Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZTEK News
- Zentek reports promising results for influenza countermeasure
- Zentek updates director nominees for upcoming annual meeting
- Zentek CEO resigns to lead Altek, companies enter licensing deal
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Zentek CEO Greg Fenton to exit in 2026 as firm shifts focus
- Zentek Provides Regulatory Update on ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Zentek Announces Test Results Validating ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters as a High-Performance Solution for ASHRAE Standard 241 Compliance
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Zentek partners with RSK to market air filters globally
- Zentek Announces Completion of Sale of Corporate Court Office
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Intervallo Giornaliero
0.90 0.95
Intervallo Annuale
0.50 1.84
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 0.94
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Minimo
- 0.90
- Massimo
- 0.95
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 1.08%
- Variazione Mensile
- 44.62%
- Variazione Semestrale
- -15.32%
- Variazione Annuale
- 42.42%
21 settembre, domenica