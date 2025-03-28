Moedas / ZTEK
ZTEK: Zentek Ltd
0.93 USD 0.03 (3.12%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZTEK para hoje mudou para -3.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.93 e o mais alto foi 1.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Zentek Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.93 1.01
Faixa anual
0.50 1.84
- Fechamento anterior
- 0.96
- Open
- 1.00
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.93
- High
- 1.01
- Volume
- 101
- Mudança diária
- -3.12%
- Mudança mensal
- 43.08%
- Mudança de 6 meses
- -16.22%
- Mudança anual
- 40.91%
