Devises / ZTEK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ZTEK: Zentek Ltd
0.94 USD 0.01 (1.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZTEK a changé de 1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.90 et à un maximum de 0.95.
Suivez la dynamique Zentek Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTEK Nouvelles
- Zentek reports promising results for influenza countermeasure
- Zentek updates director nominees for upcoming annual meeting
- Zentek CEO resigns to lead Altek, companies enter licensing deal
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Zentek CEO Greg Fenton to exit in 2026 as firm shifts focus
- Zentek Provides Regulatory Update on ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Zentek Announces Test Results Validating ZenGUARD(™) Enhanced Air Filters as a High-Performance Solution for ASHRAE Standard 241 Compliance
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Zentek partners with RSK to market air filters globally
- Zentek Announces Completion of Sale of Corporate Court Office
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Range quotidien
0.90 0.95
Range Annuel
0.50 1.84
- Clôture Précédente
- 0.93
- Ouverture
- 0.94
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Plus Bas
- 0.90
- Plus Haut
- 0.95
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- 1.08%
- Changement Mensuel
- 44.62%
- Changement à 6 Mois
- -15.32%
- Changement Annuel
- 42.42%
20 septembre, samedi