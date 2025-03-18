Dövizler / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.30 USD 0.10 (4.55%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZKIN fiyatı bugün 4.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.20 ve Yüksek fiyatı olarak 2.40 aralığında işlem gördü.
ZK International Group Co Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
Günlük aralık
2.20 2.40
Yıllık aralık
0.82 6.30
- Önceki kapanış
- 2.20
- Açılış
- 2.20
- Satış
- 2.30
- Alış
- 2.60
- Düşük
- 2.20
- Yüksek
- 2.40
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- 4.55%
- Aylık değişim
- 17.35%
- 6 aylık değişim
- 81.10%
- Yıllık değişim
- -41.33%
21 Eylül, Pazar