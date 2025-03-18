通貨 / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.20 USD 0.03 (1.38%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZKINの今日の為替レートは、1.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.16の安値と2.28の高値で取引されました。
ZK International Group Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZKIN News
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
1日のレンジ
2.16 2.28
1年のレンジ
0.82 6.30
- 以前の終値
- 2.17
- 始値
- 2.17
- 買値
- 2.20
- 買値
- 2.50
- 安値
- 2.16
- 高値
- 2.28
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- 1.38%
- 1ヶ月の変化
- 12.24%
- 6ヶ月の変化
- 73.23%
- 1年の変化
- -43.88%
