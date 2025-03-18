통화 / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.30 USD 0.10 (4.55%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZKIN 환율이 오늘 4.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.20이고 고가는 2.40이었습니다.
ZK International Group Co Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZKIN News
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
일일 변동 비율
2.20 2.40
년간 변동
0.82 6.30
- 이전 종가
- 2.20
- 시가
- 2.20
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- 저가
- 2.20
- 고가
- 2.40
- 볼륨
- 51
- 일일 변동
- 4.55%
- 월 변동
- 17.35%
- 6개월 변동
- 81.10%
- 년간 변동율
- -41.33%
20 9월, 토요일