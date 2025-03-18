Devises / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.30 USD 0.10 (4.55%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZKIN a changé de 4.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.20 et à un maximum de 2.40.
Suivez la dynamique ZK International Group Co Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZKIN Nouvelles
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
Range quotidien
2.20 2.40
Range Annuel
0.82 6.30
- Clôture Précédente
- 2.20
- Ouverture
- 2.20
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Plus Bas
- 2.20
- Plus Haut
- 2.40
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- 4.55%
- Changement Mensuel
- 17.35%
- Changement à 6 Mois
- 81.10%
- Changement Annuel
- -41.33%
