Moedas / ZKIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.20 USD 0.03 (1.38%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZKIN para hoje mudou para 1.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.16 e o mais alto foi 2.28.
Veja a dinâmica do par de moedas ZK International Group Co Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZKIN Notícias
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
Faixa diária
2.16 2.28
Faixa anual
0.82 6.30
- Fechamento anterior
- 2.17
- Open
- 2.17
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.16
- High
- 2.28
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 1.38%
- Mudança mensal
- 12.24%
- Mudança de 6 meses
- 73.23%
- Mudança anual
- -43.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh