Valute / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.30 USD 0.10 (4.55%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZKIN ha avuto una variazione del 4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.20 e ad un massimo di 2.40.
Segui le dinamiche di ZK International Group Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZKIN News
Intervallo Giornaliero
2.20 2.40
Intervallo Annuale
0.82 6.30
- Chiusura Precedente
- 2.20
- Apertura
- 2.20
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Minimo
- 2.20
- Massimo
- 2.40
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 4.55%
- Variazione Mensile
- 17.35%
- Variazione Semestrale
- 81.10%
- Variazione Annuale
- -41.33%
21 settembre, domenica