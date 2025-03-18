Валюты / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.33 USD 0.28 (10.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZKIN за сегодня изменился на -10.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.59.
Следите за динамикой ZK International Group Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.22 2.59
Годовой диапазон
0.82 6.30
- Предыдущее закрытие
- 2.61
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.22
- High
- 2.59
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- -10.73%
- Месячное изменение
- 18.88%
- 6-месячное изменение
- 83.46%
- Годовое изменение
- -40.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.