KurseKategorien
Währungen / ZKIN
Zurück zum Aktien

ZKIN: ZK International Group Co Ltd

2.24 USD 0.04 (1.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZKIN hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.20 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die ZK International Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZKIN News

Tagesspanne
2.20 2.40
Jahresspanne
0.82 6.30
Vorheriger Schlusskurs
2.20
Eröffnung
2.20
Bid
2.24
Ask
2.54
Tief
2.20
Hoch
2.40
Volumen
24
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
14.29%
6-Monatsänderung
76.38%
Jahresänderung
-42.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K