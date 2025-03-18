Währungen / ZKIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.24 USD 0.04 (1.82%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZKIN hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.20 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZK International Group Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZKIN News
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
Tagesspanne
2.20 2.40
Jahresspanne
0.82 6.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.20
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.24
- Ask
- 2.54
- Tief
- 2.20
- Hoch
- 2.40
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- 14.29%
- 6-Monatsänderung
- 76.38%
- Jahresänderung
- -42.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K