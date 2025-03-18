货币 / ZKIN
ZKIN: ZK International Group Co Ltd
2.17 USD 0.16 (6.87%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZKIN汇率已更改-6.87%。当日，交易品种以低点2.04和高点2.40进行交易。
关注ZK International Group Co Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZKIN新闻
- ZK International subsidiary wins $3.88 million stainless steel pipe bid
- ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Bon Natural Life (NASDAQ:BON), Perimeter Solutions (NYSE:PRM)
日范围
2.04 2.40
年范围
0.82 6.30
- 前一天收盘价
- 2.33
- 开盘价
- 2.31
- 卖价
- 2.17
- 买价
- 2.47
- 最低价
- 2.04
- 最高价
- 2.40
- 交易量
- 130
- 日变化
- -6.87%
- 月变化
- 10.71%
- 6个月变化
- 70.87%
- 年变化
- -44.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值