Dövizler / ZIP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.07 USD 0.29 (5.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ZIP fiyatı bugün -5.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.05 ve Yüksek fiyatı olarak 5.34 aralığında işlem gördü.
ZipRecruiter Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIP haberleri
- Ziprecruiter’s EVP Sakamoto sells $13,224 in shares
- ZipRecruiter Inc. (ZIP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ZipRecruiter Goldman Sachs Konferansı’nda: Yapay Zeka ve Kurumsal Hedefler
- ZipRecruiter at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Ambitions
- ZipRecruiter EVP Yarbrough sells $29k in stock
- Jefferies upgrades Zip stock rating to Buy as US customer growth exceeds expectations
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Etoro Group (NASDAQ:ETOR), Coherent (NYSE:COHR)
- ZipRecruiter launches Breakroom to give frontline workers job insights
- ZipRecruiter Analysts Lower Their Forecasts Following Q2 Results - ZipRecruiter (NYSE:ZIP)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- ZipRecruiter stock price target lowered to $5 by Goldman Sachs
- JPMorgan lowers ZipRecruiter stock price target to $5 from $7
- Ziprecruiter earnings beat, revenue topped estimates
- ZipRecruiter, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIP)
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: ZipRecruiter Q2 2025 reveals revenue beat, stock drops
- ZipRecruiter Q1 2025 slides: AI innovation focus amid revenue challenges
- Willdan Group (WLDN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ziprecruiter CEO Siegel sells $112k in shares
- Ziprecruiter EVP Yarbrough sells $23,234 in shares
- Thomson Reuters (TRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
Günlük aralık
5.05 5.34
Yıllık aralık
3.84 11.25
- Önceki kapanış
- 5.36
- Açılış
- 5.34
- Satış
- 5.07
- Alış
- 5.37
- Düşük
- 5.05
- Yüksek
- 5.34
- Hacim
- 978
- Günlük değişim
- -5.41%
- Aylık değişim
- 3.26%
- 6 aylık değişim
- -14.36%
- Yıllık değişim
- -45.95%
21 Eylül, Pazar