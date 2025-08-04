Moedas / ZIP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.33 USD 0.09 (1.72%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZIP para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.19 e o mais alto foi 5.36.
Veja a dinâmica do par de moedas ZipRecruiter Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIP Notícias
- Ziprecruiter’s EVP Sakamoto sells $13,224 in shares
- ZipRecruiter Inc. (ZIP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ZipRecruiter na conferência da Goldman Sachs: ambições em IA e mercado corporativo
- ZipRecruiter at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Ambitions
- ZipRecruiter EVP Yarbrough sells $29k in stock
- Jefferies upgrades Zip stock rating to Buy as US customer growth exceeds expectations
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Etoro Group (NASDAQ:ETOR), Coherent (NYSE:COHR)
- ZipRecruiter launches Breakroom to give frontline workers job insights
- ZipRecruiter Analysts Lower Their Forecasts Following Q2 Results - ZipRecruiter (NYSE:ZIP)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- ZipRecruiter stock price target lowered to $5 by Goldman Sachs
- JPMorgan lowers ZipRecruiter stock price target to $5 from $7
- Ziprecruiter earnings beat, revenue topped estimates
- ZipRecruiter, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIP)
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: ZipRecruiter Q2 2025 reveals revenue beat, stock drops
- ZipRecruiter Q1 2025 slides: AI innovation focus amid revenue challenges
- Willdan Group (WLDN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ziprecruiter CEO Siegel sells $112k in shares
- Ziprecruiter EVP Yarbrough sells $23,234 in shares
- Thomson Reuters (TRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
Faixa diária
5.19 5.36
Faixa anual
3.84 11.25
- Fechamento anterior
- 5.24
- Open
- 5.27
- Bid
- 5.33
- Ask
- 5.63
- Low
- 5.19
- High
- 5.36
- Volume
- 485
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 8.55%
- Mudança de 6 meses
- -9.97%
- Mudança anual
- -43.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh