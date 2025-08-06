Währungen / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.24 USD 0.12 (2.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZIP hat sich für heute um -2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.23 bis zu einem Hoch von 5.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZipRecruiter Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZIP News
Tagesspanne
5.23 5.34
Jahresspanne
3.84 11.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.36
- Eröffnung
- 5.34
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Tief
- 5.23
- Hoch
- 5.34
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -2.24%
- Monatsänderung
- 6.72%
- 6-Monatsänderung
- -11.49%
- Jahresänderung
- -44.14%
