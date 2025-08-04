Valute / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.07 USD 0.29 (5.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZIP ha avuto una variazione del -5.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.05 e ad un massimo di 5.34.
Segui le dinamiche di ZipRecruiter Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZIP News
- Ziprecruiter’s EVP Sakamoto sells $13,224 in shares
- ZipRecruiter Inc. (ZIP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ZipRecruiter alla Conferenza Goldman Sachs: Ambizioni sull’IA e sulle Imprese
- ZipRecruiter at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Ambitions
- ZipRecruiter EVP Yarbrough sells $29k in stock
- Jefferies upgrades Zip stock rating to Buy as US customer growth exceeds expectations
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Etoro Group (NASDAQ:ETOR), Coherent (NYSE:COHR)
- ZipRecruiter launches Breakroom to give frontline workers job insights
- ZipRecruiter Analysts Lower Their Forecasts Following Q2 Results - ZipRecruiter (NYSE:ZIP)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- ZipRecruiter stock price target lowered to $5 by Goldman Sachs
- JPMorgan lowers ZipRecruiter stock price target to $5 from $7
- Ziprecruiter earnings beat, revenue topped estimates
- ZipRecruiter, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIP)
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: ZipRecruiter Q2 2025 reveals revenue beat, stock drops
- ZipRecruiter Q1 2025 slides: AI innovation focus amid revenue challenges
- Willdan Group (WLDN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ziprecruiter CEO Siegel sells $112k in shares
- Ziprecruiter EVP Yarbrough sells $23,234 in shares
- Thomson Reuters (TRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
Intervallo Giornaliero
5.05 5.34
Intervallo Annuale
3.84 11.25
- Chiusura Precedente
- 5.36
- Apertura
- 5.34
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Minimo
- 5.05
- Massimo
- 5.34
- Volume
- 978
- Variazione giornaliera
- -5.41%
- Variazione Mensile
- 3.26%
- Variazione Semestrale
- -14.36%
- Variazione Annuale
- -45.95%
21 settembre, domenica