ZIP: ZipRecruiter Inc Class A

5.07 USD 0.29 (5.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZIP ha avuto una variazione del -5.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.05 e ad un massimo di 5.34.

Segui le dinamiche di ZipRecruiter Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.05 5.34
Intervallo Annuale
3.84 11.25
Chiusura Precedente
5.36
Apertura
5.34
Bid
5.07
Ask
5.37
Minimo
5.05
Massimo
5.34
Volume
978
Variazione giornaliera
-5.41%
Variazione Mensile
3.26%
Variazione Semestrale
-14.36%
Variazione Annuale
-45.95%
