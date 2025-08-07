Divisas / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.24 USD 0.08 (1.55%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZIP de hoy ha cambiado un 1.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.14, mientras que el máximo ha alcanzado 5.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ZipRecruiter Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZIP News
- El vicepresidente ejecutivo de Ziprecruiter vende acciones por 13.224 dólares
- Ziprecruiter’s EVP Sakamoto sells $13,224 in shares
- ZipRecruiter Inc. (ZIP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ZipRecruiter en la Conferencia de Goldman Sachs: IA y ambiciones empresariales
- ZipRecruiter en conferencia de Goldman Sachs: ambiciones en IA y empresariales
- ZipRecruiter at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Ambitions
- ZipRecruiter EVP Yarbrough sells $29k in stock
- Jefferies upgrades Zip stock rating to Buy as US customer growth exceeds expectations
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Etoro Group (NASDAQ:ETOR), Coherent (NYSE:COHR)
- ZipRecruiter launches Breakroom to give frontline workers job insights
- ZipRecruiter Analysts Lower Their Forecasts Following Q2 Results - ZipRecruiter (NYSE:ZIP)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- ZipRecruiter stock price target lowered to $5 by Goldman Sachs
- JPMorgan lowers ZipRecruiter stock price target to $5 from $7
- Ziprecruiter earnings beat, revenue topped estimates
- ZipRecruiter, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIP)
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: ZipRecruiter Q2 2025 reveals revenue beat, stock drops
- ZipRecruiter Q1 2025 slides: AI innovation focus amid revenue challenges
- Willdan Group (WLDN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ziprecruiter CEO Siegel sells $112k in shares
- Ziprecruiter EVP Yarbrough sells $23,234 in shares
Rango diario
5.14 5.49
Rango anual
3.84 11.25
- Cierres anteriores
- 5.16
- Open
- 5.14
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 5.14
- High
- 5.49
- Volumen
- 1.139 K
- Cambio diario
- 1.55%
- Cambio mensual
- 6.72%
- Cambio a 6 meses
- -11.49%
- Cambio anual
- -44.14%
