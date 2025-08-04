通貨 / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.36 USD 0.12 (2.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZIPの今日の為替レートは、2.29%変化しました。日中、通貨は1あたり5.19の安値と5.37の高値で取引されました。
ZipRecruiter Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZIP News
- Ziprecruiter’s EVP Sakamoto sells $13,224 in shares
- ZipRecruiter Inc. (ZIP) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- ゴールドマン・サックス・カンファレンスにおけるZipRecruiter：AIと企業向け事業の野望
- ZipRecruiter at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Ambitions
- ZipRecruiter EVP Yarbrough sells $29k in stock
- Jefferies upgrades Zip stock rating to Buy as US customer growth exceeds expectations
- Australia’s Zip soars on strong earnings, outlook, US listing plan
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Etoro Group (NASDAQ:ETOR), Coherent (NYSE:COHR)
- ZipRecruiter launches Breakroom to give frontline workers job insights
- ZipRecruiter Analysts Lower Their Forecasts Following Q2 Results - ZipRecruiter (NYSE:ZIP)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- ZipRecruiter stock price target lowered to $5 by Goldman Sachs
- JPMorgan lowers ZipRecruiter stock price target to $5 from $7
- Ziprecruiter earnings beat, revenue topped estimates
- ZipRecruiter, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIP)
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: ZipRecruiter Q2 2025 reveals revenue beat, stock drops
- ZipRecruiter Q1 2025 slides: AI innovation focus amid revenue challenges
- Willdan Group (WLDN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Ziprecruiter CEO Siegel sells $112k in shares
- Ziprecruiter EVP Yarbrough sells $23,234 in shares
- Thomson Reuters (TRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
1日のレンジ
5.19 5.37
1年のレンジ
3.84 11.25
- 以前の終値
- 5.24
- 始値
- 5.27
- 買値
- 5.36
- 買値
- 5.66
- 安値
- 5.19
- 高値
- 5.37
- 出来高
- 1.071 K
- 1日の変化
- 2.29%
- 1ヶ月の変化
- 9.16%
- 6ヶ月の変化
- -9.46%
- 1年の変化
- -42.86%
