货币 / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.32 USD 0.16 (3.10%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZIP汇率已更改3.10%。当日，交易品种以低点5.14和高点5.43进行交易。
关注ZipRecruiter Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.14 5.43
年范围
3.84 11.25
- 前一天收盘价
- 5.16
- 开盘价
- 5.14
- 卖价
- 5.32
- 买价
- 5.62
- 最低价
- 5.14
- 最高价
- 5.43
- 交易量
- 429
- 日变化
- 3.10%
- 月变化
- 8.35%
- 6个月变化
- -10.14%
- 年变化
- -43.28%
