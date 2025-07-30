Валюты / ZIP
ZIP: ZipRecruiter Inc Class A
5.16 USD 0.26 (5.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZIP за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 5.21.
Следите за динамикой ZipRecruiter Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.82 5.21
Годовой диапазон
3.84 11.25
- Предыдущее закрытие
- 4.90
- Open
- 4.88
- Bid
- 5.16
- Ask
- 5.46
- Low
- 4.82
- High
- 5.21
- Объем
- 1.102 K
- Дневное изменение
- 5.31%
- Месячное изменение
- 5.09%
- 6-месячное изменение
- -12.84%
- Годовое изменение
- -44.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.