КотировкиРазделы
Валюты / ZIP
Назад в Рынок акций США

ZIP: ZipRecruiter Inc Class A

5.16 USD 0.26 (5.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZIP за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 5.21.

Следите за динамикой ZipRecruiter Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ZIP

Дневной диапазон
4.82 5.21
Годовой диапазон
3.84 11.25
Предыдущее закрытие
4.90
Open
4.88
Bid
5.16
Ask
5.46
Low
4.82
High
5.21
Объем
1.102 K
Дневное изменение
5.31%
Месячное изменение
5.09%
6-месячное изменение
-12.84%
Годовое изменение
-44.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.