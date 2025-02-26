FiyatlarBölümler
Dövizler / ZIMV
Geri dön - Hisse senetleri

ZIMV: ZimVie Inc

18.91 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZIMV fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.89 ve Yüksek fiyatı olarak 18.91 aralığında işlem gördü.

ZimVie Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZIMV haberleri

Günlük aralık
18.89 18.91
Yıllık aralık
8.15 19.01
Önceki kapanış
18.90
Açılış
18.90
Satış
18.91
Alış
19.21
Düşük
18.89
Yüksek
18.91
Hacim
336
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.27%
6 aylık değişim
76.23%
Yıllık değişim
19.91%
21 Eylül, Pazar