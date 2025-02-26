Moedas / ZIMV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZIMV: ZimVie Inc
18.89 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZIMV para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.86 e o mais alto foi 18.90.
Veja a dinâmica do par de moedas ZimVie Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIMV Notícias
- ZimVie (ZIMV) Q2 EPS Doubles to $0.26
- B.Riley downgrades ZimVie stock rating to Neutral on acquisition news
- ZimVie earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ZimVie partners with Osstem Implant to expand in Chinese dental market
- Barclays upgrades ZimVie stock rating to Equalweight on Archimed merger
- ZimVie stock soars after $730 million acquisition deal with ARCHIMED
- ZimVie Doubles — And Then Some — On Its Second Takeover Deal
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ZimVie to be acquired by ARCHIMED in $730 million deal
- ZimVie: Screening Cheap (NASDAQ:ZIMV)
- ZimVie Announces Launch of RealGUIDE ® Dental Implant Software Suite and Implant Concierge ® Service in Japan
- ZimVie at Stifel Jaws & Paws: Strategic Moves in Dental Market
- ZimVie stock plunges to 52-week low, hitting 8.54 USD
- UBS cuts ZimVie stock price target to $10 from $16, stays neutral
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- Dental Players Dentsply Sirona, ZimVie Show Weak Growth Outlook: Analyst - ZimVie (NASDAQ:ZIMV), Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- Needham cuts Dentsply Sirona and ZimVie to ‘hold’ on weak dental market outlook
- This UiPath Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Moelis (NYSE:MC), Federal Realty Investment (NYSE:FRT)
- ZimVie (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZIMV)
Faixa diária
18.86 18.90
Faixa anual
8.15 19.01
- Fechamento anterior
- 18.88
- Open
- 18.90
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Low
- 18.86
- High
- 18.90
- Volume
- 133
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 76.05%
- Mudança anual
- 19.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh